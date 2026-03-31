JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 39 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz kurzfristiger Risiken in den Lieferketten und begrenzter Klarheit bezüglich der Erstattungen von US-Zöllen sei er für die Aktien des Wechselrichterherstellers weiterhin positiv gestimmt, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Fundamentaldaten der Branche seien nach wie vor günstig, wobei in Europa angesichts einer erneuten Energiekrise regulatorisches Aufwärtspotenzial bestehe. Das Unternehme sei gut positioniert, um unter anderem von der steigenden Nachfrage nach Speichersystemen zu profitieren./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,12 % und einem Kurs von 47,00EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

