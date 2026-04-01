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    Die TRATON GROUP und Applied Intuition stellen TRATON ONE OS vor, eine einheitliche Softwareplattform zur Verbesserung der Flottenverfügbarkeit bei den vier globalen Marken von TRATON

    MÜNCHEN und SUNNYVALE, Kalifornien, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Die TRATON GROUP und Applied Intuition, Inc., das führende Unternehmen im Bereich physikalischer KI, haben heute TRATON ONE OS vorgestellt, eine softwaredefinierte Fahrzeugplattform der nächsten Generation, die alle neuen Fahrzeuge der vier Marken von TRATON ausstatten wird: Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus. Aufbauend auf einer mehr als einjährigen gemeinsamen Entwicklungsphase führen die beiden Unternehmen eine einheitliche Plattform ein, die an der Spitze der Innovation steht und den Kunden folgende Vorteile bietet:

    • Kostenintensive Ausfallzeiten vermeiden: Der einheitliche Datenzugriff des Systems ist darauf ausgelegt, Funktionen zur vorausschauenden Wartung zu ermöglichen, mit denen Flottenbetreiber potenzielle mechanische Probleme erkennen und beheben können, bevor diese zu Ausfällen, Rückrufaktionen oder ungeplanten Ausfallzeiten führen.
    • Zukunftssichere Flotten: Kunden können neue Anwendungen, Funktionen und umfassende Aktualisierungen der Benutzeroberfläche im Fahrzeuginneren über drahtlose Software-Updates erhalten, wodurch viele Werkstattbesuche entfallen und die Fahrzeuge während ihrer gesamten Nutzungsdauer verbessert werden können.
    • Die autonome Zukunft erschließen: Die adaptive Middleware der Plattform ist als Grundlage für autonome Fahrsysteme konzipiert und ermöglicht es TRATON, im Laufe der Zeit autonome Funktionen auf derselben Architektur aufzubauen.

    TRATON ONE OS wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit, Flexibilität und die kontinuierlichen Aktualisierungszyklen der modernen Softwareentwicklung in die Nutzfahrzeugbranche zu übertragen, und wird auf allen Hochleistungsrechnern (HPCs) der neuen Fahrzeugarchitektur von TRATON zum Einsatz kommen. Die Plattform unterstützt verschiedene Hardware-Chipsätze und globale regulatorische Rahmenbedingungen und bietet den TRATON-Teams gleichzeitig eine gemeinsame Grundlage, auf der sie aufbauen können – und das alles, ohne das einzigartige Kundenerlebnis der einzelnen Marken zu beeinträchtigen. Die Tests der ersten integrierten ECU-Hardware werden im April 2026 beginnen; die Einführung in neuen Lkw ist für 2028 geplant.

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