Eine von Whatfix in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen aufgrund mangelnder Digitalisierung jährlich 10,9 Millionen USD verlieren könnten

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI und anhaltender Effizienzlücken schließt Whatfix diese Lücke und baut dabei auf der starken Dynamik des Jahres 2025 auf. Das Unternehmen entwickelt sich zu einer AI-First-Plattform, die eine messbare digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht.

SAN JOSE, Kalifornien, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, die KI-basierte Plattform für die Einführung von Technologien in Unternehmen, hat heute die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sie gemeinsam mit Forrester Consulting in Auftrag gegeben hatte. Die Studie ergab, dass , dass ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 1.000 Mitarbeitern aufgrund mangelnder digitaler Akzeptanz jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD verlieren könnte, was die Notwendigkeit von Digital Adoption Platforms (DAPs) unterstreicht, um Unternehmensanwendungen und Investitionen in künstliche Intelligenz in messbare Ergebnisse umzusetzen.