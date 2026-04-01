Eine von Whatfix in Auftrag gegebene Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen aufgrund mangelnder Digitalisierung jährlich 10,9 Millionen USD verlieren könnten
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI und anhaltender Effizienzlücken schließt Whatfix diese Lücke und baut dabei auf der starken Dynamik des Jahres 2025 auf. Das Unternehmen entwickelt sich zu einer AI-First-Plattform, die eine messbare digitale Transformation in großem Maßstab ermöglicht.
SAN JOSE, Kalifornien, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, die KI-basierte Plattform für die Einführung von Technologien in Unternehmen, hat heute die Ergebnisse einer Studie veröffentlicht, die sie gemeinsam mit Forrester Consulting in Auftrag gegeben hatte. Die Studie ergab, dass , dass ein mittelständisches Unternehmen mit etwa 1.000 Mitarbeitern aufgrund mangelnder digitaler Akzeptanz jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD verlieren könnte, was die Notwendigkeit von Digital Adoption Platforms (DAPs) unterstreicht, um Unternehmensanwendungen und Investitionen in künstliche Intelligenz in messbare Ergebnisse umzusetzen.
Die Ergebnisse basieren auf einer weltweiten Umfrage unter 335 hochrangigen Entscheidungsträgern (auf Direktorenebene und darüber) in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Indien, von denen die Mehrheit (97 %) einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde USD angibt.
Die wichtigsten Erkenntnisse verdeutlichen, warum die Einführung digitaler Technologien für den Erfolg der digitalen Transformation entscheidend ist
- 10,9 Millionen USD im Risiko: Ein mittelständisches Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern muss aufgrund einer unzureichenden Digitalisierung jährlich schätzungsweise 10,9 Millionen USD einbüßen.
- 728 verlorene Stunden pro Arbeitnehmer: Mitarbeiter verbringen Hunderte von Stunden damit, sich in schlecht implementierten oder komplexen digitalen Umgebungen zurechtzufinden.
- KI-Einführungslücke: Während 76 % der Führungskräfte der Einführung von KI Priorität einräumen, betrachten nur 27 % die digitale Transformation als entscheidenden Faktor.
- Die Reife des DAP bestimmt die Ergebnisse: Etablierte Unternehmen schneiden bei wichtigen Kennzahlen deutlich besser ab als aufstrebende Wettbewerber, darunter eine verbesserte Benutzererfahrung (53 % gegenüber 28 %) und die Maximierung der Kapitalrendite (56 % gegenüber 28 %).
Da Unternehmen KI skalieren, wird die Reife der digitalen Übernahme entscheidend. Governance, Workflow-Integration und Messung bestimmen die Auswirkungen. Moderne DAPs entwickeln sich zunehmend zu Koordinatoren der KI-Ausführung, indem sie Governance, Workflow-Intelligenz und kontextbezogene Echtzeit-Anleitungen direkt in Unternehmensabläufe integrieren, um messbare Ergebnisse in großem Maßstab zu gewährleisten.