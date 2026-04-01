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    Unternehmen verlieren jährlich 10,9 Mio. USD durch fehlende Digitalisierung!

    Digitale Akzeptanz entscheidet über Millionen: Eine neue Studie zeigt, wie ineffiziente Tools Zeit, Geld und Chancen kosten – und wie KI‑First‑Plattformen gegensteuern.

    Unternehmen verlieren jährlich 10,9 Mio. USD durch fehlende Digitalisierung!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Whatfix/Forrester-Studie (335 globale Führungskräfte): Ein mittelständisches Unternehmen mit ~1.000 Mitarbeitenden verliert wegen mangelnder digitaler Akzeptanz schätzungsweise 10,9 Mio. USD pro Jahr.
    • Mitarbeiter verlieren im Schnitt 728 Stunden, weil sie sich in schlecht implementierten oder komplexen digitalen Umgebungen zurechtfinden müssen.
    • KI‑Einführungsdilemma: 76 % der Führungskräfte priorisieren KI, aber nur 27 % betrachten digitale Transformation als entscheidenden Erfolgsfaktor.
    • Reifegrad von Digital Adoption Platforms (DAP) beeinflusst Ergebnisse deutlich: Reifere Unternehmen berichten bessere Nutzererfahrung (53 % vs. 28 %) und höhere ROI‑Maximierung (56 % vs. 28 %).
    • Whatfix positioniert sich als AI‑First‑Plattform (Screensense, Agentic‑Suite) mit messbaren Effekten: 30–40 % weniger Aufwand bei Content‑Erstellung, 3–4× schnellere Analysezyklen, 4–5× bessere Informationsnutzung; Mirror‑AI‑Roleplay verdreifachte ARR.
    • Starke 2025‑Performance und Marktposition: Umsatz +31 %, zahlreiche Auszeichnungen (Deloitte Fast 500, Gartner, G2 etc.), hohe Kundenzufriedenheit (CSAT 99,9 %, NPS 53) und Neukunden wie Shell, Mercedes‑Benz, Experian.






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