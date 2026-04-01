Auf die Watchlist! Vonovia, Novo Nordisk und Lahontan Gold: Sie haben die Wahl zwischen Betongold, Abnehm-Hype und dem Schatz von Nevada!
Der Kapitalmarkt im Frühjahr 2026 ist wie ein Gefühlswirrwarr. Immobilienwerte kämpfen nach der Zinsstarre mühsam wieder um Kursgewinne. Im Pharmasektor ist ein dänischer Riese unter Druck und in die Schlagzeilen geraten. Abseits der ganz großen …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Der Kapitalmarkt im Frühjahr 2026 ist wie ein Gefühlswirrwarr. Immobilienwerte kämpfen nach der Zinsstarre mühsam wieder um Kursgewinne. Im Pharmasektor ist ein dänischer Riese unter Druck und in die Schlagzeilen geraten. Abseits der ganz großen Bühne formiert sich noch kleiner Player im Bergbausektor, der nach einer Konsolidierungs-Phase nun den Weg Richtung Norden antreten möchte. Wir blicken in diesem Bericht auf den Immobilienkonzern Vonovia und den Pharma-Abnehm-Spezialisten Novo Nordisk. Beide Titel haben turbulente Monate hinter sich und könnten nun beginnen, verloren gegangenes Terrain zurückzuerobern. Ein weiteres Augenmerk liegt auf Lahontan Gold. Das Unternehmen aus Nevada hat zuletzt wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Nach einer Finanzierungsrunde schien der Kurs kurz eingefroren zu sein. Doch die jüngsten Explorationsnachrichten deuten darauf hin, dass die Aktie nun wieder kräftig Fahrt aufnehmen könnte.
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