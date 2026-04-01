Auf die Watchlist! Vonovia, Novo Nordisk und Lahontan Gold: Sie haben die Wahl zwischen Betongold, Abnehm-Hype und dem Schatz von Nevada!

Der Kapitalmarkt im Frühjahr 2026 ist wie ein Gefühlswirrwarr. Immobilienwerte kämpfen nach der Zinsstarre mühsam wieder um Kursgewinne. Im Pharmasektor ist ein dänischer Riese unter Druck und in die Schlagzeilen geraten. Abseits der ganz großen …



