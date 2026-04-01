Vom Turnaround bis zum Technologiebaukasten: SGL Carbon, IBU-tec und NEO Battery Materials auf dem Prüfstand
Anoden und Kathoden, Graphit, Silizium und Eisenphosphat: Wer an der Börse von Megatrends wie Elektromobilität oder vom boomenden Drohnen- und Verteidigungssektor profitieren will, findet in spezialisierten Materialzulieferern eine spannende …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Anoden und Kathoden, Graphit, Silizium und Eisenphosphat: Wer an der Börse von Megatrends wie Elektromobilität oder vom boomenden Drohnen- und Verteidigungssektor profitieren will, findet in spezialisierten Materialzulieferern eine spannende Alternative zu Batterieherstellern und Automobilkonzernen. Drei Unternehmen aus diesem Segment stehen im Fokus unseres Vergleichs: das kanadisch-südkoreanische Start-up NEO Battery Materials, der ostdeutsche Spezialchemiker IBU-tec und der etablierte Werkstoffkonzern SGL Carbon. Alle drei adressieren auf sehr unterschiedliche Weise das Rückgrat moderner Energiespeicher.
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