Vom Turnaround bis zum Technologiebaukasten: SGL Carbon, IBU-tec und NEO Battery Materials auf dem Prüfstand Anoden und Kathoden, Graphit, Silizium und Eisenphosphat: Wer an der Börse von Megatrends wie Elektromobilität oder vom boomenden Drohnen- und Verteidigungssektor profitieren will, findet in spezialisierten Materialzulieferern eine spannende …



