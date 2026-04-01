Übernahme, Kaufempfehlung! 150 % mit SAP, D-Wave und Aspermont?! Wer sind die KI-Gewinner und wer die Verlierer? Diese Frage treibt die Börse in den vergangenen Monaten um. SAP wird dabei von vielen in die Ecke der Verlierer gestellt. So hat die Aktie der Walldorfer in den vergangenen Monaten kräftig verloren. …



