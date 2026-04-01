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    Iran-Krieg bald vorbei?

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    Trump: Iran-Krieg könnte in wenigen Wochen vorbei sein – Asien-Börsen mit Rallye

    Nachdem Trump erklärt, dass der Iran-Krieg in wenigen Wochen vorbei könnte, kommt es zu einer Erholungsrallye an asiatischen Börsen. Besonders stark legt der südkoreanische Kospi zu.

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    Iran-Krieg bald vorbei? - Trump: Iran-Krieg könnte in wenigen Wochen vorbei sein – Asien-Börsen mit Rallye
    Foto: CNP / AdMedia - CNP / AdMedia

    Die asiatischen Märkte verzeichneten am Mittwoch eine kräftige Erholung, nachdem US-Präsident Donald Trump signalisiert hatte, dass der Iran-Krieg möglicherweise bald vorbei sein könnte. Trump erklärte am Dienstag, dass die USA innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen den Iran verlassen könnten, da "keine Notwendigkeit mehr für eine militärische Präsenz" bestehe. Diese Aussagen setzten einen positiven Impuls für die Märkte und trieben die Aktienkurse in die Höhe.

    Besonders hervor stach dabei der südkoreanische Kospi: Mit einem Anstieg von 7,3 Prozent führte er die asiatischen Märkte an. Der Index legte um 368,17 Punkte auf 5.420,63 Zähler zu. Ebenfalls beeindruckend war die Entwicklung des KOSDAQ-Index, der mit einem Plus von 5,38 Prozent das kleine Segment anführte. Hintergrund dieser Entwicklungen sind die starken Exportzahlen Südkoreas: Die Exporte stiegen im März um 48,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und übertrafen damit die Erwartungen deutlich.

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    Auch in Japan herrschte Optimismus. Der Nikkei 225 kletterte um 4,04 Prozent, angeführt von Finanzwerten, und der Topix-Index legte um 3,79 Prozent zu. Ein wichtiger Faktor war die Tankan-Umfrage der Bank of Japan, die das Geschäftsklima unter großen japanischen Herstellern auf den höchsten Stand seit Ende 2021 hob. Auch die Stimmung in der Nichtproduktionsbranche blieb stark.

    In Hongkong verbesserte sich der Hang Seng um 1,97 Prozent, was vor allem auf den Anstieg der Rohstoffaktien zurückzuführen ist. Auch in China stiegen die Indizes: Der CSI 300 legte um 1,47 Prozent zu – trotz der Meldung, dass sich die chinesische Fertigung im Februar verlangsamte. Die privaten Umfragedaten zeigten einen Rückgang des PMI auf 50,8 und verfehlten damit die Erwartungen.

    In Australien stieg der S&P/ASX 200 um 1,94 Prozent, gestützt durch einen Anstieg bei Aktien aus dem Bildungssektor. Auch die US-Futures gaben positive Signale mit leichten Zuwächsen bei S&P 500 und Nasdaq 100.

    Die US-Märkte schlossen allesamt im Plus: Der Dow Jones Industrial Average stieg um 2,49 Prozent, der S&P 500 gewann 2,91 Prozent dazu und der Nasdaq Composite legte um 3,83 Prozent zu. Dies folgte auf einen nicht bestätigten Bericht, demzufolge der iranische Präsident Masoud Pezeshkian einer Beendigung des Krieges zustimmen könnte.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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