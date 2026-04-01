Aktie kaufen oder verkaufen
ABB Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ABB Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die ABB Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ABB Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ABB Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ABB Aktie beträgt 67,21€. Die ABB Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,75 %.
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Analysten und Kursziele für die ABB Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|58,00CHF
|-9,96 %
|-
|RBC
|62,00CHF
|-3,75 %
|19.03.2026
|RBC
|62,00CHF
|-3,75 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00CHF
|+0,90 %
|25.03.2026
|JPMORGAN
|65,00CHF
|+0,90 %
|26.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00CHF
|+0,90 %
|27.03.2026
|JEFFERIES
|57,00CHF
|-11,51 %
|30.03.2026
-0,67 %
-2,68 %
-10,35 %
+10,25 %
+46,33 %
+123,09 %
+169,02 %
+317,14 %
+210,48 %
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