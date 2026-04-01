Aktie kaufen oder verkaufen
Air Liquide Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: eyewave - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Air Liquide Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Air Liquide Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Air Liquide Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Air Liquide Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Air Liquide Aktie beträgt 198,60€. Die Air Liquide Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Air Liquide Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+14,22 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|194,00EUR
|+8,09 %
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|194,00EUR
|+8,09 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|195,00EUR
|+8,65 %
|13.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|205,00EUR
|+14,22 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.03.2026
+0,43 %
+6,52 %
+2,72 %
+12,88 %
-0,31 %
+14,07 %
+25,14 %
+127,25 %
+696,23 %
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