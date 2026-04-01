Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Allianz Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 407,60€. Die Allianz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,36 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-10,41 %
|04.03.2026
|BERENBERG
|459,00EUR
|+26,53 %
|04.03.2026
|BERENBERG
|504,00EUR
|+38,94 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|350,00EUR
|-3,51 %
|22.03.2026
|RBC
|400,00EUR
|+10,27 %
|26.03.2026
-0,16 %
+3,01 %
-3,78 %
-7,34 %
+1,64 %
+70,70 %
+65,40 %
+157,87 %
+254,79 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte