Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 282,60€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,35 %.