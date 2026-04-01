Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Apple Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 282,60€. Die Apple Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|280,00US-Dollar
|+10,33 %
|-
|UBS
|280,00USD
|+10,33 %
|01.03.2026
|BARCLAYS
|248,00USD
|-2,28 %
|02.03.2026
|UBS
|280,00USD
|+10,33 %
|03.03.2026
|JPMORGAN
|325,00USD
|+28,06 %
|08.03.2026
+0,11 %
+0,67 %
-2,10 %
-5,50 %
+24,54 %
+55,68 %
+106,92 %
+827,16 %
+9.076,05 %
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