Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 35,60€. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,24 %.