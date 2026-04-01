Aktie kaufen oder verkaufen
Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 35,60€. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,24 %.
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Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00EUR
|+6,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|37,00EUR
|+6,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|+9,13 %
|-
|BARCLAYS
|28,00EUR
|-19,59 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|28,00EUR
|-19,59 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|42,00EUR
|+20,62 %
|12.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|36,00EUR
|+3,39 %
|16.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.03.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+17,75 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|28,00EUR
|-19,59 %
|22.03.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+17,75 %
|27.03.2026
+0,72 %
+6,80 %
+0,38 %
-2,62 %
+6,46 %
+89,36 %
+103,24 %
+176,64 %
+93,91 %
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