Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 48,00€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,62 %.
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Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+13,08 %
|-
|RBC
|48,00EUR
|+20,62 %
|01.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|48,00EUR
|+20,62 %
|02.03.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+25,64 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|47,00EUR
|+18,11 %
|22.03.2026
|BERENBERG
|50,00EUR
|+25,64 %
|27.02.2026
+1,25 %
+6,48 %
-2,94 %
-3,47 %
-1,48 %
+40,47 %
+72,09 %
+94,69 %
+458,25 %
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