AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 48,00€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,62 %.