Aktie kaufen oder verkaufen
BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 51,86€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,84 %.
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Analysten und Kursziele für die BASF Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|55,00Euro
|+4,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|-14,82 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|53,00EUR
|+0,32 %
|02.03.2026
|UBS
|47,00EUR
|-11,04 %
|03.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|61,00EUR
|+15,46 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|05.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+4,11 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.03.2026
|UBS
|47,00EUR
|-11,04 %
|25.03.2026
+0,02 %
+1,61 %
+5,55 %
+12,96 %
+7,86 %
+4,24 %
-29,73 %
-23,15 %
+9.494,34 %
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