BASF Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BASF Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die BASF Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF Aktie beträgt 51,86€. Die BASF Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,84 %.