Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 47,40€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|50,00Euro
|+25,59 %
|-
|JPMorgan
|50,00Euro
|+25,59 %
|-
|UBS
|52,00Euro
|+30,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|-42,23 %
|-
|BERENBERG
|40,00EUR
|+0,47 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|25,00EUR
|-37,21 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+25,59 %
|04.03.2026
|BARCLAYS
|50,00EUR
|+25,59 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+35,64 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+25,59 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+25,59 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+35,64 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+20,57 %
|06.03.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+25,59 %
|08.03.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+20,57 %
|10.03.2026
|UBS
|52,00EUR
|+30,61 %
|15.03.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+20,57 %
|16.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+35,64 %
|16.03.2026
|UBS
|52,00EUR
|+30,61 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|48,00EUR
|+20,57 %
|29.03.2026
-1,24 %
+4,38 %
-3,41 %
+6,31 %
+76,21 %
-32,95 %
-26,81 %
-61,35 %
+177,26 %
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