Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 41,67€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,96 %.