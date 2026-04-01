Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 41,67€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|34,00Euro
|+15,02 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+42,08 %
|-
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+75,91 %
|20.03.2026
|UBS
|47,00EUR
|+59,00 %
|20.03.2026
|BERENBERG
|34,00EUR
|+15,02 %
|23.03.2026
|UBS
|41,00EUR
|+38,70 %
|25.03.2026
-0,70 %
+4,38 %
-12,94 %
-32,64 %
-14,01 %
-33,14 %
-46,00 %
+94,02 %
+474,41 %
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