Aktie kaufen oder verkaufen
Boeing Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Boeing Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Boeing Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Boeing Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Boeing Aktie beträgt 289,29€. Die Boeing Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Boeing Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|295,00USD
|+48,22 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+48,22 %
|06.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|09.03.2026
|RBC
|275,00USD
|+38,17 %
|10.03.2026
|RBC
|275,00USD
|+38,17 %
|16.03.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+48,22 %
|18.03.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+48,22 %
|20.03.2026
|JEFFERIES
|295,00USD
|+48,22 %
|27.02.2026
+0,43 %
+7,89 %
-7,04 %
-9,20 %
+30,14 %
-2,24 %
-18,82 %
+64,55 %
+871,58 %
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