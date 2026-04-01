Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 16 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 6 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 96,83€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,68 %.
Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|-
|-
|-
|Morgan Stanley
|-
|-
|-
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|70,00Euro
|-9,15 %
|-
|Analyst
|92,00Euro
|+19,40 %
|-
|Berenberg Bank
|83,00Euro
|+7,72 %
|-
|Goldman Sachs
|90,00Euro
|+16,81 %
|-
|JPMorgan
|90,00Euro
|+16,81 %
|-
|UBS
|80,00Euro
|+3,83 %
|-
|UBS
|80,00Euro
|+3,83 %
|-
|Barclays Capital
|95,00Euro
|+23,30 %
|-
|Bernstein
|120,00Euro
|+55,74 %
|-
|JPMorgan
|125,00Euro
|+62,23 %
|-
|UBS
|90,00EUR
|+16,81 %
|02.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00EUR
|+36,28 %
|02.03.2026
|JEFFERIES
|92,00EUR
|+19,40 %
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|129,00EUR
|+67,42 %
|02.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|123,00EUR
|+59,64 %
|02.03.2026
|JPMORGAN
|125,00EUR
|+62,23 %
|02.03.2026
|JPMORGAN
|125,00EUR
|+62,23 %
|02.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|03.03.2026
|RBC
|100,00EUR
|+29,79 %
|03.03.2026
|BARCLAYS
|112,00EUR
|+45,36 %
|03.03.2026
|UBS
|90,00EUR
|+16,81 %
|03.03.2026
|BARCLAYS
|112,00EUR
|+45,36 %
|03.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|120,00EUR
|+55,74 %
|03.03.2026
|JPMORGAN
|105,00EUR
|+36,28 %
|03.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+23,30 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|110,00EUR
|+42,76 %
|04.03.2026
|RBC
|70,00EUR
|-9,15 %
|09.03.2026
|JEFFERIES
|88,00EUR
|+14,21 %
|15.03.2026
|RBC
|70,00EUR
|-9,15 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+16,81 %
|18.03.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+16,81 %
|18.03.2026
|BERENBERG
|83,00EUR
|+7,72 %
|20.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|95,00EUR
|+23,30 %
|20.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|90,00EUR
|+16,81 %
|27.03.2026
|BARCLAYS
|86,00EUR
|+11,62 %
|27.03.2026
|UBS
|80,00EUR
|+3,83 %
|30.03.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+11,62 %
|31.03.2026
