Aktie kaufen oder verkaufen
British American Tobacco Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Robertvt - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur British American Tobacco Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die British American Tobacco Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die British American Tobacco Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der British American Tobacco Aktie beträgt 50,61€. Die British American Tobacco Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,12 %.
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Analysten und Kursziele für die British American Tobacco Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00GBP
|+15,52 %
|-
|JEFFERIES
|52,00GBP
|+17,79 %
|16.03.2026
|RBC
|36,00GBP
|-18,46 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|41,00GBP
|-7,13 %
|18.03.2026
|JPMORGAN
|41,00GBP
|-7,13 %
|26.03.2026
+1,40 %
+0,05 %
-3,26 %
+3,91 %
+30,94 %
+52,57 %
+50,83 %
-3,37 %
+943,90 %
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