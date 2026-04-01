Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Sina Schuldt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 10 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 95,91€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,85 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|86,00Euro
|+9,26 %
|-
|Analyst
|93,00Euro
|+18,16 %
|-
|Berenberg Bank
|86,00Euro
|+9,26 %
|-
|UBS
|90,00Euro
|+14,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+27,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+27,05 %
|-
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+27,05 %
|02.03.2026
|RBC
|86,00EUR
|+9,26 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+27,05 %
|12.03.2026
|UBS
|90,00EUR
|+14,34 %
|12.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+37,21 %
|12.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|115,00EUR
|+46,11 %
|12.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|105,00EUR
|+33,40 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+27,05 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|82,00EUR
|+4,18 %
|13.03.2026
|JEFFERIES
|93,00EUR
|+18,16 %
|15.03.2026
|BERENBERG
|86,00EUR
|+9,26 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+27,05 %
|16.03.2026
|RBC
|84,00EUR
|+6,72 %
|18.03.2026
|UBS
|90,00EUR
|+14,34 %
|22.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+37,21 %
|25.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|108,00EUR
|+37,21 %
|30.03.2026
+0,40 %
-0,73 %
-11,54 %
-16,78 %
+5,24 %
-22,95 %
-13,80 %
-1,15 %
+391,89 %
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