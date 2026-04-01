BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten. 10 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die BMW Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 95,91€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,85 %.