Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die BBVA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 21,67€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,02 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00EUR
|+12,45 %
|-
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+23,16 %
|08.03.2026
|BARCLAYS
|21,00EUR
|+12,45 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|21,00EUR
|+12,45 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|23,00EUR
|+23,16 %
|11.03.2026
|BARCLAYS
|21,00EUR
|+12,45 %
|17.03.2026
-0,62 %
+0,57 %
-4,93 %
-7,56 %
+45,39 %
+190,26 %
+313,61 %
+238,06 %
+57,56 %
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