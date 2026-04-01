Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Caroline Spiezio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 6,30€. Die BP Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,59 %.
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Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-15,08 %
|01.03.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-15,08 %
|04.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|5,00GBP
|-15,08 %
|09.03.2026
|BERENBERG
|5,00GBP
|-15,08 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+1,90 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-15,08 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+1,90 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|6,00GBP
|+1,90 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|6,00GBP
|+1,90 %
|26.03.2026
|BARCLAYS
|6,00GBP
|+1,90 %
|30.03.2026
+2,57 %
+3,32 %
+15,72 %
+36,56 %
+28,69 %
+15,04 %
+90,90 %
+54,90 %
+65,46 %
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