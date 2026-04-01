Aktie kaufen oder verkaufen
Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Peter Kneffel - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 12,00€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,60 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Banco Santander Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+23,60 %
|03.03.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+23,60 %
|09.03.2026
|RBC
|12,00EUR
|+23,60 %
|12.03.2026
|UBS
|12,00EUR
|+23,60 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|+23,60 %
|13.03.2026
|UBS
|12,00EUR
|+23,60 %
|20.03.2026
-0,64 %
+2,13 %
-7,14 %
-2,63 %
+55,62 %
+186,72 %
+238,70 %
+182,20 %
+85,19 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte