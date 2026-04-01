Banco Santander Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Banco Santander Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Banco Santander Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Banco Santander Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Banco Santander Aktie beträgt 12,00€. Die Banco Santander Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,60 %.