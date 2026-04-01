Aktie kaufen oder verkaufen
DANONE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur DANONE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die DANONE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DANONE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DANONE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DANONE Aktie beträgt 86,17€. Die DANONE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,88 %.
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Analysten und Kursziele für die DANONE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|78,00EUR
|+11,24 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+28,35 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|83,00EUR
|+18,37 %
|23.03.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+28,35 %
|23.03.2026
|UBS
|95,00EUR
|+35,48 %
|23.03.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+15,52 %
|27.03.2026
+0,17 %
-0,22 %
-5,54 %
-12,18 %
-4,25 %
+18,18 %
+16,13 %
+13,26 %
+347,51 %
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