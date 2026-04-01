Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 73,50€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,21 %.