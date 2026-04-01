Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 73,50€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,21 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|+16,40 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+9,74 %
|04.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|66,00EUR
|+9,74 %
|04.03.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+24,71 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|74,00EUR
|+23,05 %
|04.03.2026
|BERENBERG
|69,00EUR
|+14,73 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|75,00EUR
|+24,71 %
|05.03.2026
|UBS
|90,00EUR
|+49,65 %
|12.03.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+24,71 %
|16.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.03.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+24,71 %
|26.03.2026
+0,53 %
+4,69 %
-13,73 %
-9,35 %
-5,47 %
-9,96 %
-40,07 %
-64,78 %
+1.283,72 %
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