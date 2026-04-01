Aktie kaufen oder verkaufen
Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 15,00€. Die Cenit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +137,34 %.
Analysten und Kursziele für die Cenit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|GBC
|15,00Euro
|+137,34 %
|-
+0,64 %
-7,65 %
-3,60 %
-15,85 %
-26,23 %
-52,89 %
-54,03 %
-67,63 %
-55,54 %
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