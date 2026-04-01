CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 133,50€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,05 %.