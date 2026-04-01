Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 133,50€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +41,05 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Jens Nielsen
|-
|-
|-
|Analyst
|126,00Euro
|+33,12 %
|-
|GSC Research
|142,00Euro
|+50,03 %
|-
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+33,12 %
|26.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|140,00EUR
|+47,91 %
|26.03.2026
-0,11 %
-7,46 %
-8,85 %
-12,38 %
-13,30 %
-4,88 %
-25,37 %
+58,72 %
+7.095,12 %
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