Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Boerse Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Deutsche Börse AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Boerse Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Deutsche Boerse Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Boerse Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Boerse Aktie beträgt 273,17€. Die Deutsche Boerse Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Boerse Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|270,00Euro
|+7,31 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|-
|-
|-
|JEFFERIES
|270,00EUR
|+7,31 %
|02.03.2026
|JPMORGAN
|302,00EUR
|+20,03 %
|09.03.2026
|RBC
|235,00EUR
|-6,60 %
|11.03.2026
|UBS
|260,00EUR
|+3,34 %
|20.03.2026
|JPMORGAN
|302,00EUR
|+20,03 %
|30.03.2026
+2,35 %
+8,14 %
+11,96 %
+14,83 %
-10,23 %
+38,30 %
+71,56 %
+235,40 %
+1.275,07 %
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