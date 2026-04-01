Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Bank Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Bank Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutsche Bank Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Bank Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank Aktie beträgt 38,60€. Die Deutsche Bank Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,28 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Bank Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|39,00Euro
|+51,84 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|RBC
|38,00EUR
|+47,95 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+51,84 %
|09.03.2026
|RBC
|38,00EUR
|+47,95 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+51,84 %
|17.03.2026
-1,78 %
+0,97 %
-12,53 %
-22,22 %
+15,86 %
+176,38 %
+149,64 %
+92,28 %
-4,54 %
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