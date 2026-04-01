JC Decaux Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur JC Decaux Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die JC Decaux Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der JC Decaux Aktie beträgt 22,29€. Die JC Decaux Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,76 %.