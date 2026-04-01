Aktie kaufen oder verkaufen
JC Decaux Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur JC Decaux Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die JC Decaux Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die JC Decaux Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der JC Decaux Aktie beträgt 22,29€. Die JC Decaux Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,76 %.
Analysten und Kursziele für die JC Decaux Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|-4,08 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|19,00EUR
|+1,25 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|16,00EUR
|-14,73 %
|12.03.2026
|BARCLAYS
|26,00EUR
|+38,56 %
|13.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|20,00EUR
|+6,58 %
|16.03.2026
|BERENBERG
|28,00EUR
|+49,21 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|29,00EUR
|+54,54 %
|17.03.2026
-1,83 %
-2,90 %
+6,23 %
+18,80 %
+19,07 %
-4,63 %
-18,21 %
-52,25 %
+14,07 %
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