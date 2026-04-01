Aktie kaufen oder verkaufen
Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: DEUTZ AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 11,25€. Die Deutz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,10 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|9,00Euro
|+2,48 %
|-
|Warburg Research
|12,00Euro
|+36,64 %
|-
|Warburg Research
|12,00Euro
|+36,64 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|12,00EUR
|+36,64 %
|03.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.03.2026
-2,38 %
-1,80 %
-27,94 %
+5,05 %
+30,37 %
+49,58 %
+37,75 %
+113,89 %
-52,32 %
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