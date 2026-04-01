Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 11,25€. Die Deutz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,10 %.