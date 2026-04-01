DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 51,44€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,78 %.