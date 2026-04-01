Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. 10 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 51,44€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,78 %.
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Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|42,00Euro
|-7,11 %
|-
|Barclays Capital
|54,00Euro
|+19,43 %
|-
|JPMorgan
|56,00Euro
|+23,85 %
|-
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+32,70 %
|03.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|42,00EUR
|-7,11 %
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|44,00EUR
|-2,69 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|43,00EUR
|-4,90 %
|05.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|48,00EUR
|+6,16 %
|05.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|51,00EUR
|+12,79 %
|05.03.2026
|UBS
|42,00EUR
|-7,11 %
|05.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|43,00EUR
|-4,90 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+19,43 %
|05.03.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+32,70 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|53,00EUR
|+17,22 %
|05.03.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+21,64 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+19,43 %
|06.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|42,00EUR
|-7,11 %
|10.03.2026
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+19,43 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+32,70 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+21,64 %
|11.03.2026
|UBS
|42,00EUR
|-7,11 %
|20.03.2026
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+19,43 %
|20.03.2026
|JPMORGAN
|55,00EUR
|+21,64 %
|20.03.2026
|BARCLAYS
|54,00EUR
|+19,43 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+23,85 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|60,00EUR
|+32,70 %
|27.03.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+23,85 %
|31.03.2026
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