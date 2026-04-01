1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 25,78€. Die 1&1 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,00 %.