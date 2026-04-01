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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - 1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
    Foto: 1&1 AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 25,78. Die 1&1 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,00 %.

    Analysten und Kursziele für die 1&1 Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 30,00Euro +26,85 % -
    Deutsche Bank 27,00Euro +14,16 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 27,00EUR +14,16 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 27,00EUR +14,16 % -
    BARCLAYS 19,00EUR -19,66 % 13.03.2026
    BARCLAYS 19,00EUR -19,66 % 16.03.2026
    UBS 27,00EUR +14,16 % 19.03.2026
    GOLDMAN SACHS 26,00EUR +9,94 % 19.03.2026
    BERENBERG 30,00EUR +26,85 % 24.03.2026
    DZ BANK - - 25.03.2026

    1&1

    -0,52 %
    +0,21 %
    -1,57 %
    -5,54 %
    +54,68 %
    +129,45 %
    -4,05 %
    -33,99 %
    +33,40 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550



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