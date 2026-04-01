Aktie kaufen oder verkaufen
1&1 Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: 1&1 AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur 1&1 Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die 1&1 Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die 1&1 Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der 1&1 Aktie beträgt 25,78€. Die 1&1 Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,00 %.
Analysten und Kursziele für die 1&1 Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|30,00Euro
|+26,85 %
|-
|Deutsche Bank
|27,00Euro
|+14,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|27,00EUR
|+14,16 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|27,00EUR
|+14,16 %
|-
|BARCLAYS
|19,00EUR
|-19,66 %
|13.03.2026
|BARCLAYS
|19,00EUR
|-19,66 %
|16.03.2026
|UBS
|27,00EUR
|+14,16 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|+9,94 %
|19.03.2026
|BERENBERG
|30,00EUR
|+26,85 %
|24.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.03.2026
-0,52 %
+0,21 %
-1,57 %
-5,54 %
+54,68 %
+129,45 %
-4,05 %
-33,99 %
+33,40 %
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