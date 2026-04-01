Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Deutsche Telekom
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 39,60€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,77 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|41,00Euro
|+27,11 %
|-
|BERENBERG
|35,00EUR
|+8,51 %
|13.03.2026
|BARCLAYS
|39,00EUR
|+20,91 %
|16.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|42,00EUR
|+30,21 %
|18.03.2026
|JPMORGAN
|41,00EUR
|+27,11 %
|19.03.2026
-3,92 %
-6,97 %
-11,14 %
+10,77 %
-10,99 %
+36,94 %
+82,26 %
+97,88 %
+94,53 %
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