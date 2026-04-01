Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 28,83€. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,15 %.