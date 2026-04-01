Aktie kaufen oder verkaufen
Duerr Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Dürr AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Duerr Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Duerr Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Duerr Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Duerr Aktie beträgt 28,83€. Die Duerr Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,15 %.
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Analysten und Kursziele für die Duerr Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+31,93 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|25,00EUR
|+31,93 %
|-
|BAADER BANK
|34,00EUR
|+79,42 %
|05.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00EUR
|+105,80 %
|05.03.2026
|DZ BANK
|22,00EUR
|+16,09 %
|06.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|28,00EUR
|+47,76 %
|09.03.2026
-1,57 %
+2,32 %
-19,42 %
-13,50 %
-14,56 %
-41,28 %
-47,14 %
-42,72 %
+190,97 %
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