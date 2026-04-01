Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: franz massard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 215,92€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,97 %.
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Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|190,00Euro
|+16,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+38,13 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|226,00EUR
|+38,13 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|234,00EUR
|+43,02 %
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|09.03.2026
|JEFFERIES
|195,00EUR
|+19,19 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+34,47 %
|09.03.2026
|RBC
|225,00EUR
|+37,52 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+34,47 %
|13.03.2026
|RBC
|225,00EUR
|+37,52 %
|16.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|20.03.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+34,47 %
|23.03.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+16,13 %
|24.03.2026
|BARCLAYS
|220,00EUR
|+34,47 %
|30.03.2026
-1,35 %
-1,40 %
-8,79 %
-16,36 %
-1,59 %
+34,51 %
+62,69 %
+187,36 %
+809,96 %
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