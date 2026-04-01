Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Airbus Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 215,92€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,97 %.