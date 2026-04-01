Aktie kaufen oder verkaufen
Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,67€. Die Enel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Enel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+6,51 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|12,00EUR
|+27,82 %
|17.03.2026
|RBC
|8,00EUR
|-14,79 %
|19.03.2026
|JPMORGAN
|9,00EUR
|-4,14 %
|20.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|-4,14 %
|24.03.2026
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+6,51 %
|25.03.2026
+0,66 %
+5,72 %
-6,33 %
+7,32 %
+26,26 %
+68,45 %
+11,85 %
+150,21 %
+54,69 %
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