Enel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Enel Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Enel Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Enel Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Enel Aktie beträgt 9,67€. Die Enel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,96 %.