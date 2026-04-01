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    Ringmetall stärkt US-Geschäft durch Kauf von New England Plastics' Thermoforming

    Ringmetall setzt seine Wachstumsstrategie fort: Mit dem Zukauf einer Thermoforming-Sparte in den USA stärkt der Konzern gezielt sein Liner-Geschäft und erweitert das Produktportfolio.

    Ringmetall stärkt US-Geschäft durch Kauf von New England Plastics' Thermoforming
    Foto: adobe.stock.com
    • Ringmetall SE hat die Thermoforming Division der New England Plastics Corp. (New Bedford, Massachusetts, USA) im Wege eines Asset Deals erworben.
    • Die erworbene Einheit produziert Rigid- und Form‑Liner, Tote‑Liner sowie weitere Thermoforming‑Produkte für Industrieverpackungen; 41 Mitarbeitende werden vollständig übernommen; Jahresumsatz im hohen einstelligen Millionen‑USD‑Bereich.
    • Acquisition stärkt gezielt das Liner‑Geschäft in den USA und ergänzt die bestehende Liner‑Produktion in New York, erweitert das Produktportfolio und schafft Wachstumspotenzial.
    • Die EBITDA‑Marge der Einheit liegt im für das Liner‑Geschäft üblichen Bereich; die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln und freien Kreditlinien; Kaufpreis wurde vertraulich vereinbart.
    • Die Transaktion ist Teil der Buy‑and‑Build‑Strategie von Ringmetall; nach der Akquisition von Makplast im Vormonat ist dies die zweite Übernahme 2026; das Unternehmen erwartet weitere Akquisitionsmöglichkeiten, insbesondere im Liner‑Segment.
    • Die Integration der übernommenen Geschäftseinheit in den Ringmetall‑Konzern wird zeitnah erfolgen.


    Ringmetall

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