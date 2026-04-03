USA: Häuserpreise steigen weiter – Verkäufe unter Pandemie-Niveau

In den zwölf Monaten bis Januar legten die Preise um 1,6 Prozent zu, nach einem Plus von 1,9 Prozent im Dezember. Die Verlangsamung des jährlichen Preisanstiegs ist teilweise darauf zurückzuführen, dass der Anstieg des Vorjahres nicht mehr in die Berechnung einfließt. Die Wohnkosten hatten sich vor dem Iran-Krieg zwischen den USA und Israel, der die Ölpreise in die Höhe trieb und Inflationsängste schürte, verbessert, was zu einem Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen führte.

Die Preise für Einfamilienhäuser in den USA sind im Januar moderat gestiegen. Allerdings könnten steigende Hypothekenzinsen potenzielle Erstkäufer vom Immobilienmarkt fernhalten. Die Hauspreise stiegen um 0,1 Prozent, nachdem der Anstieg im Dezember nach oben korrigiert worden war (0,3 Prozent), wie die Federal Housing Finance Agency unter der Woche bekannt gab. Zuvor war ein leichter Anstieg von 0,1 Prozent im Dezember gemeldet worden.

Hypothekenzinsen orientieren sich an der Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen. Der durchschnittliche Zinssatz für die beliebte 30-jährige US-Hypothek mit festem Zinssatz ist von 5,98 Prozent am Vorabend des Konflikts auf ein Sechsmonatshoch von 6,38 Prozent gestiegen.

Zusätzlich zu den moderaten Preissteigerungen im Januar 2026 zeigt der US‑Immobilienmarkt insgesamt eine eher gedämpfte Entwicklung. Die Verkäufe bestehender Häuser bleiben weiterhin deutlich unter dem Niveau vor der Pandemie, und die Nachfrage nach neuen Einfamilienhäusern ist ebenfalls schwach. Der S&P/Case-Shiller-Index zeigt nur leichte Preissteigerungen, was auf eine insgesamt verhaltene Preisentwicklung in vielen großen Metropolen hinweist.

Die durchschnittlichen Hypothekenzinsen liegen weiterhin über 6 Prozent. In einigen Regionen ist mit weiteren Preiskorrekturen zu rechnen, während in anderen Gebieten die Preise moderat steigen könnten. Experten prognostizieren für 2026 insgesamt ein leicht wachsendes, aber keineswegs dynamisches Preisniveau, da die Kombination aus hohen Zinsen und einer weiterhin schwachen Nachfrage die Marktbedingungen dominiert. Diese Entwicklung macht es für potenzielle Käufer schwierig, eine erschwingliche Immobilie zu finden, während Verkäufer möglicherweise mit einem weniger aktiven Markt rechnen müssen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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