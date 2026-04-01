ADLER Group 2025: Starkes Vermietungsgeschäft & Projektverkauf-Erfolg
Die Adler Group S.A. bestätigt 2025 ihre Prognose, stärkt ihr Berliner Mietportfolio und reduziert Schulden – trotz negativer Ergebnisse bleibt die Kapitalstruktur stabil.
Foto: cegoh - pixabay
- Adler Group S.A. schließt das Jahr 2025 innerhalb ihrer Prognose ab und verzeichnet eine starke Performance im Vermietungsgeschäft sowie Fortschritte bei der Veräußerung von Entwicklungsprojekten.
- Das Berliner Mietportfolio weist ein flächenbereinigtes Mietwachstum von 3,6 % und eine operative Leerstandsquote von 1,3 % auf.
- Die Nettomieteinnahmen für 2025 wurden mit 132 Mio. € erreicht, wobei für 2026 eine Spanne von 124 bis 129 Mio. € prognostiziert wird.
- Es wurden acht Entwicklungsprojekte erfolgreich verkauft, davon sieben bereits abgeschlossen, um den Fokus auf das Berliner Portfolio zu legen.
- Das operative Ergebnis 2025 beträgt -250 Mio. €, das Nettoergebnis -526 Mio. €, wobei die Verschuldung durch Veräußerungen weiter abgebaut wurde und 97 % der Schulden erst 2028 fällig sind.
- Die Kapitalstruktur ist stabil, mit einer Beleihungsquote (LTV) von 76,3 % und liquiden Mitteln in Höhe von 214 Mio. €, ohne fällige Kapitalmarktverbindlichkeiten vor 2028.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ADLER Group ist am 25.05.2026.
Der Kurs von ADLER Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1755EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,29 % im
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45 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1750EUR das entspricht einem Minus von -0,28 % seit der Veröffentlichung.
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