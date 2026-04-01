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    Evotec: Dr. Ashiq H. Khan wird neuer Chief Commercial Officer

    Mit einem strategischen Führungscoup stärkt Evotec seine globale Wachstumsagenda: Dr. Ashiq H. Khan übernimmt die Rolle des Chief Commercial Officer.

    Evotec: Dr. Ashiq H. Khan wird neuer Chief Commercial Officer
    Foto: pressfoto - freepik
    • Evotec ernennt Dr. Ashiq H. Khan zum Chief Commercial Officer, um die globale kommerzielle Organisation auszubauen und Wachstum zu beschleunigen.
    • Dr. Khan bringt über 15 Jahre internationale Führungserfahrung in Biotech-, CRO- und KI-Plattformunternehmen mit.
    • Er hat erfolgreich Teams in den USA, EU und APAC geführt und Verträge im Wert von über 7 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.
    • In seiner neuen Rolle wird er den Aufbau einer integrierten, globalen kommerziellen Organisation vorantreiben, die auf Evotecs wissenschaftliche Plattformen abgestimmt ist.
    • Dr. Christian Wojczewski lobt Dr. Khan für seine Erfolge in Robotik, KI und Wirkstoffforschung und sieht ihn als wichtigen Gestalter für Evotecs Transformation.
    • Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Wirkstoffforschung durch innovative Technologien, Plattformen und Partnerschaften vorantreibt, mit Fokus auf Onkologie, Neurologie und andere Therapiebereiche.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Evotec ist am 08.04.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,3425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,3745EUR das entspricht einem Plus von +0,74 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.567,84PKT (+1,37 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480





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