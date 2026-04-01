Starke Nachfrage

Gelingt es der Aktie anschließend auch, den Widerstand bei 84,75 Euro zu überwinden, würde sich das positive Bild weiter bestätigen. In diesem Fall wären sogar Kursanstiege in den Bereich zwischen 96,70 und 100,00 Euro denkbar.

Ein genauerer Blick auf die Tiefpunkte aus Dezember und März deutet darauf hin, dass sich im Bereich von 64,00 Euro ein sogenannter Doppelboden bilden könnte. Dieses Chartmuster gilt als mögliches Signal für eine Trendwende nach oben. Kurzfristig könnte dies zu einem Anstieg in Richtung des aktuellen Abwärtstrends bei etwa 80,20 Euro führen.

Fällt der Kurs hingegen unter 64,00 Euro, würde sich die Lage wieder eintrüben. Dann könnte die Aktie bis zur nächsten wichtigen Unterstützung bei etwa 61,35 Euro zurückfallen, die zuletzt Anfang 2025 eine Rolle gespielt hat.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 84,75 Euro

Kursziele : 96,70/100,00 Euro

Renditechance via DY74YC : 160 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY74YC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,98 - 1,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 65,6713 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 65,6713 Euro akt. Kurs Basiswert: 75,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 96,70 Euro Hebel: 6,86 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7T9A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,11 - 1,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 86,8158 Euro Basiswert: Hensoldt AG KO-Schwelle: 86,8158 Euro akt. Kurs Basiswert: 75,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.