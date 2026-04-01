Ein Boden ist dies noch nicht

Dabei zeigt sich im Chart ein Muster, das von Experten oft als Warnsignal gesehen wird: eine sogenannte „bärische Flagge“. Dieses Muster deutet häufig darauf hin, dass der übergeordnete Abwärtstrend weitergehen könnte. Sollte der Kurs erneut unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 801,24 US-Dollar fallen, könnte eine weitere Verkaufswelle einsetzen. Mögliche nächste Ziele lägen dann bei 753,36 US-Dollar und im weiteren Verlauf sogar bei 721,63 US-Dollar. Erst auf diesem Niveau wäre aus technischer Sicht eine größere Korrekturbewegung abgeschlossen.

Bankaktien gehörten zu den ersten Verlierern der Korrektur, und auch Goldman Sachs war davon betroffen. Der Kurs fiel von 984,70 US-Dollar bis in den Bereich um 780,50 US-Dollar zurück, wo sowohl eine frühere Unterstützungszone als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen. Seitdem ist zwar eine leichte Erholung zu erkennen, diese verläuft jedoch eher verhalten.

Auf der positiven Seite würde ein deutlicher und möglichst schneller Anstieg über 877,00 US-Dollar das Chartbild spürbar verbessern. In diesem Fall wären Kursgewinne bis 938,35 US-Dollar und darüber hinaus bis zum bisherigen Rekordniveau von 984,70 US-Dollar denkbar.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 801,24 US-Dollar

Kursziele : 753,36/721,63 US-Dollar

Renditechance via DU8Z5T : 125 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU84ZQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,70 - 0,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 764,275 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 764,275 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 843,76 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,31 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8Z5T Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,67 - 0,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 921,4564 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 921,4564 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 843,76 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 721,63 US-Dollar Hebel: 10,58 Kurschance: + 125 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.