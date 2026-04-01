Goldpreis steigt leicht – jetzt 4.684,54 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,25 % 1 Monat -13,76 % 3 Monate +6,89 % 1 Jahr +48,85 %

Gold steigt moderat umauf 4.684,54. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.730,43USD. Heute steht er bei 4.684,54USD. Das Investment wäre auf 27.071,5USD gewachsen – eine Steigerung von +170,71 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anlegerstimmung zu Gold. In den letzten 14 Tagen gab es teils Gewinne; aktuell berichten Posts von Tagesgewinnen um ca. 140 USD und einer technischen Gegenbewegung (Erholung, kein klares Trendsignal). Fundamentale Treiber: mögliche FED-Zinssenkungen und steigende Inflation erhöhen Gold-Attraktivität durch negative Realzinsen. Langfristig Inflationsschutz.