Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 74,23 USD
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,19 % auf 74,23 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,57 %
|1 Monat
|-24,74 %
|3 Monate
|-2,53 %
|1 Jahr
|+117,74 %
Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,61283USD. Heute steht er bei 74,23USD. Das Investment wäre auf 3.143,72USD gewachsen – eine Steigerung von +214,37 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Kursentwicklung: rund 73 USD stabil; in den letzten 14 Tagen keine klare Trendrichtung. Mehrere Beiträge suggerieren nur geringe Effekte durch Quartals-/Monatsflows, eventuell kurze Aufwärtsimpulse. Fundamentale/technische Signale uneinheitlich; weltweite Kredite/Pfandmechanismen beeinflussen Silber kaum. Vorsichtige Kauflaune vor Quartalswechsel.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|370,30EUR
|+0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,91EUR
|+0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|266,36EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|386,22EUR
|-0,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|101,85EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|600,90EUR
|-0,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|388,68EUR
|+0,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,28EUR
|-0,92 %
|Long
|1
|0,00
|130,64EUR
|+0,24 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,839EUR
|-0,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.