Bärenattacke Silber fällt auf 74,23 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,57 % 1 Monat -24,74 % 3 Monate -2,53 % 1 Jahr +117,74 %

Silber bricht kräftig ein:auf 74,23. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 23,61283USD. Heute steht er bei 74,23USD. Das Investment wäre auf 3.143,72USD gewachsen – eine Steigerung von +214,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber. Kursentwicklung: rund 73 USD stabil; in den letzten 14 Tagen keine klare Trendrichtung. Mehrere Beiträge suggerieren nur geringe Effekte durch Quartals-/Monatsflows, eventuell kurze Aufwärtsimpulse. Fundamentale/technische Signale uneinheitlich; weltweite Kredite/Pfandmechanismen beeinflussen Silber kaum. Vorsichtige Kauflaune vor Quartalswechsel.