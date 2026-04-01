Microsoft, Chevron und Engine No. 1 verhandeln Milliarden-Deal

In einem neuen Schritt für die Energieversorgung der nächsten Generation von Rechenzentren führt Microsoft exklusive Gespräche mit Chevron und dem Investmentfonds Engine No. 1 über ein gigantisches Energieprojekt im Wert von rund 7 Milliarden US-Dollar.

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Im Zentrum der Verhandlungen steht ein geplantes Erdgaskraftwerk in West-Texas, das zunächst eine Leistung von 2.500 Megawatt liefern soll. Die erzeugte Energie ist primär für einen groß angelegten Rechenzentrumskomplex vorgesehen

Das Vorhaben könnte zu einem der größten gasbetriebenen Kraftwerke der Vereinigten Staaten werden.

KI-Wettlauf treibt Energiebedarf in neue Dimensionen

Microsoft intensiviert derzeit seine Investitionen in Rechenzentren massiv, um im globalen Wettbewerb mit Amazon und Alphabet die Führungsrolle im KI-Sektor zu sichern. Anwendungen wie ChatGPT und Copilot treiben den Energiehunger in bislang ungeahnte Höhen.

Der Zugang zu stabiler Grundlastenergie entwickelt sich dabei zunehmend zum strategischen Engpass. Genau hier setzt die Partnerschaft mit Chevron und Engine No. 1 an, die auf die Nutzung regional verfügbarer Erdgasressourcen abzielt.

Permian Basin: Energieüberschuss wird zum Standortvorteil

Der gewählte Standort nahe der Stadt Pecos im Westen von Texas liegt im Herzen des Permian Basin – dem größten Ölfördergebiet der USA. Die Region produziert enorme Mengen Erdgas als Nebenprodukt der Ölgewinnung. Aufgrund begrenzter Pipeline-Kapazitäten wird ein Teil dieses Gases bislang abgefackelt.

Diese strukturelle Überproduktion macht die Region besonders attraktiv für energieintensive Infrastrukturprojekte wie Rechenzentren und Kraftwerke.

Finanzierung und Genehmigungen noch offen

Ein langfristiger Stromabnahmevertrag mit Microsoft könnte entscheidend sein, um die Finanzierung des Projekts abzusichern. Gleichzeitig stehen noch wichtige regulatorische Hürden aus: Steuerliche Genehmigungen sowie Umweltauflagen müssen erfüllt werden, bevor mit dem Bau begonnen werden kann.

Chevron hat bereits entsprechende Anträge bei lokalen Behörden eingereicht, darunter Steuervergünstigungen sowie Umweltgenehmigungen für Emissionen.

Sollten die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnte das Kraftwerk bereits vor dem Jahr 2030 ans Netz gehen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



