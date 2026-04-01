Top-Angebot: WRAP-Einzelhandel bis zu 300.000 £ sichern!
Neues Kapital, neue Chancen: Ein umfangreiches WRAP-Einzelhandelsangebot, eine parallele Platzierung und strategische Transaktionen sollen das Wachstum im Kupfersektor vorantreiben.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- WRAP-Einzelhandelsangebot über bis zu £300.000: bis zu 1.333.333 neue Aktien zu je 22,5 Pence (Ausgabepreis entspricht der Platzierung); Aktien basieren auf einer 50:1-Aktienkonsolidierung.
- Parallel erfolgreiche Platzierung über £2,9 Mio. (vor Kosten) zum selben Ausgabepreis wie das WRAP-Angebot.
- Zulassungsantrag zum Handel am AIM (London) mit Veröffentlichung eines MTF-Zulassungsprospekts; geplante Aufnahme des Handels am AIM voraussichtlich 27. April 2026 (zustimmungspflichtig durch Aktionäre auf HV im April).
- Vorbehaltlich Bedingungen: vereinbarte Übernahme von Kalahari Copper (inkl. Lizenzen in Namibia und Botswana), Abschluss voraussichtlich gleichzeitig mit AIM‑Zulassung; stärkt Präsenz in Kaoko‑Becken und Kalahari‑Kupfergürtel.
- Joint‑Venture / Earn‑in in Côte d’Ivoire (Duékoué Molybdän‑Kupferprojekt) ermöglicht dem Unternehmen, durch gestaffelte Ausgaben und Meilensteine bis zu 100 % Beteiligung zu erwerben.
- WRAP-Angebot nur für berechtigte Kleinanleger im Vereinigten Königreich (Mindestzeichnung £100); Angebot endet voraussichtlich 7. April 2026 (16:30 Uhr), Ergebnis um den 8. April; Hinweis: keine Anlageempfehlung, kein Prospekt, erhebliche Risiken und Verteilungsbeschränkungen (nicht zur Verbreitung in USA, Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika, Japan, EWR etc.).
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