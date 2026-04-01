    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    KI-Investitionen als Ausweg?

    5373 Aufrufe 5373 1 Kommentar 1 Kommentar

    Oracle kündigt Massenentlassungen an – Was steckt dahinter?

    Oracle streicht fast 500 Stellen in Washington, investiert aber stark in KI-Infrastruktur. Was folgt?

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Investitionen als Ausweg? - Oracle kündigt Massenentlassungen an – Was steckt dahinter?
    Foto: Richard Vogel/AP/dpa

    Der Cloud-Computing-Anbieter Oracle entlässt Tausende von Mitarbeitern, wie aus Berichten von CNBC vom Dienstag hervorgeht. In einer am selben Tag von dem Unternehmen eingereichten Mitteilung hieß es, dass ab Juni fast 500 Mitarbeiter im Bundesstaat Washington entlassen werden. Das Unternehmen erklärte, die Stellenstreichungen seien Teil eines "Personalabbaus und anderer Kündigungen" und fügte hinzu, dass die Standorte in Seattle geöffnet bleiben. 

    Oracle

    +0,79 %
    +4,30 %
    +0,55 %
    -26,86 %
    +4,65 %
    +58,32 %
    +102,74 %
    +256,16 %
    +52.178,57 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    138,56€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 14,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    154,89€
    Basispreis
    0,89
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Oracle lehnte eine Stellungnahme zu dem CNBC-Bericht ab. In den sozialen Medien wurden mehrere Beiträge veröffentlicht, in denen Details zu den möglichen Kürzungen mitgeteilt wurden, was bei den Mitarbeitern für Unsicherheit und Verwirrung sorgte. Die Entlassungen erfolgen nun zu einem Zeitpunkt, an dem Oracle seine Ausgaben für KI-Infrastruktur erhöht. In einer Mitteilung vom März gab Oracle bekannt, dass die Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan für das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was primär auf Abfindungen und damit verbundene Aufwendungen zurückzuführen ist.

    Im Mai 2025 hatte das Unternehmen weltweit rund 162.000 Vollzeitbeschäftigte. Laut den Zählungen der Website Layoffs.fyi haben mehr als 70 Technologieunternehmen in diesem Jahr bereits über 40.000 Stellen abgebaut, da die Firmen ihre Ressourcen zunehmend in Richtung KI verlagern. 

    Die Aktie ist am Mittwoch auf Tradegate (8:35 Uhr, MESZ) 1,13 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 128,80 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 128,1USD auf Tradegate (01. April 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Investitionen als Ausweg? Oracle kündigt Massenentlassungen an – Was steckt dahinter? Oracle streicht fast 500 Stellen in Washington, investiert aber stark in KI-Infrastruktur. Was folgt?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     