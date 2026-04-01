Oracle kündigt Massenentlassungen an – Was steckt dahinter?

Der Cloud-Computing-Anbieter Oracle entlässt Tausende von Mitarbeitern, wie aus Berichten von CNBC vom Dienstag hervorgeht. In einer am selben Tag von dem Unternehmen eingereichten Mitteilung hieß es, dass ab Juni fast 500 Mitarbeiter im Bundesstaat Washington entlassen werden. Das Unternehmen erklärte, die Stellenstreichungen seien Teil eines "Personalabbaus und anderer Kündigungen" und fügte hinzu, dass die Standorte in Seattle geöffnet bleiben.

Oracle lehnte eine Stellungnahme zu dem CNBC-Bericht ab. In den sozialen Medien wurden mehrere Beiträge veröffentlicht, in denen Details zu den möglichen Kürzungen mitgeteilt wurden, was bei den Mitarbeitern für Unsicherheit und Verwirrung sorgte. Die Entlassungen erfolgen nun zu einem Zeitpunkt, an dem Oracle seine Ausgaben für KI-Infrastruktur erhöht. In einer Mitteilung vom März gab Oracle bekannt, dass die Gesamtkosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan für das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was primär auf Abfindungen und damit verbundene Aufwendungen zurückzuführen ist.

Im Mai 2025 hatte das Unternehmen weltweit rund 162.000 Vollzeitbeschäftigte. Laut den Zählungen der Website Layoffs.fyi haben mehr als 70 Technologieunternehmen in diesem Jahr bereits über 40.000 Stellen abgebaut, da die Firmen ihre Ressourcen zunehmend in Richtung KI verlagern.

Die Aktie ist am Mittwoch auf Tradegate (8:35 Uhr, MESZ) 1,13 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 128,80 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 128,1USD auf Tradegate (01. April 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.

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