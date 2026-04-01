DAX springt über 23 000 Punkte – Nahendes Kriegsende mit bitterem Beigeschmack

Für den DAX deutet sich ebenfalls eine sehr feste Handelseröffnung an. Ein bitterer Beigeschmack bleibt jedoch. Die Situation nach dem Krieg ist schlimmer als vor dem Krieg und trifft vornehmlich die unbeteiligten Staaten in Europa und Asien besonders hart. Die Rohölpreise bleiben vorerst hoch und es schwebt die Unsicherheit mit, dass es jederzeit zu einer erneuten Eskalation im Nahen Osten kommen kann.

Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs hat bereits gestern die Wall Street deutlich ins Plus gezogen. Die Euphorie schwappte auch nach Asien über und schob sowohl den Kospi als auch den Nikkei kräftig nach oben. Insbesondere Halbleiterwerte wie Samsung Electronics und SK Hynix gehörten zu den Tagesgewinnern. Für einen positiven Grundton in Japan sorgte zudem der Tankan-Report der Bank of Japan.

Zur Handelseröffnung in Frankfurt werden alle 40 Unternehmen im DAX im Gewinn erwartet und zeigen die Erleichterung der Investoren gut auf. Heute dürften vorerst wieder Makrodaten in den Fokus rücken, es stehen die ADP-Beschäftigtenzahlen, die US-Einzelhandelsumsätze, der ISM-Einkaufsmanagerindex und die PMI-Preise auf der Agenda. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in der Handelsspanne zwischen 22 900 und 23 350 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

